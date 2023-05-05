В Ростове без вести пропал 69-летний пенсионер

Михаил Романов не выходит на связь с 25 апреля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 69-летний пенсионер. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Михаил Романов не выходит на связь с 25 апреля. Близкие мужчины пытались найти его самостоятельно, но все попытки были безуспешны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все улицы и районы города.

Рост пропавшего около 170 сантиметров. У мужчины плотное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в черную куртку, светло-серую полосатую рубашку, камуфляжные брюки и черные шлепанцы.

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