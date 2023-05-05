В Ростовской области мужчину подозревают в краже дорогой техники и денег

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецке правоохранители задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 44-летний мужчина прогуливался ночью и заприметил дом. Он убедился, что хозяев нет, и пробрался на территорию домовладения. Мужчина через окно залез в дом и вынес золотые изделия, технику и деньги. После чего скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей. Позже правоохранители задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Приговор в силу пока не вступил

(Подробности)