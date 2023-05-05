В Волгодонске водитель иномарки сбил бабушку с 2-летним внуком

Водитель не успел затормозить и сбил пешеходов. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске водитель легковушки сбил бабушку с внуком. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло вечером 5 мая.

По предварительной информации, 31-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по улице Жуковское шоссе. В этот момент по пешеходному переходу шли 64-летнаяя женщина и ее 2-летний внук. Водитель не успел затормозить и сбил их.

- В результате ДТП бабушку и малыша с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.

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Приговор в силу пока не вступил

(Подробности)