В Ростове зафиксировали редкое природное явление — цветение молодых елей

Ели были высажены в 2020 году. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону зафиксировали редкое природное явление – цветение молодых елей. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Отметим, что обычно ели начинают цвести глубоко в лесу, когда достигают возраста 25-30 лет. При этом их высота должна составлять до 35 метров. Специалисты заметили, что три ели на набережной зацвели достаточно рано – они всего два метра в высоту, а их возраст составляет три года.

Напомним, что деревья были высажены в 2020 году на улице Берегой,2.

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(Подробности)