Дополнительный автобус на маршруте № 911 появился в Таганроге

Количество подвижного состава увеличили на проблемном маршурте в Таганроге. Фото: правительство Ростовсой области

В Таганроге в субботу, 6 мая, на линию вышел автобус среднего класса по маршруту № 911 «г. Таганрог (Автовокзал) – СНТ Ягодка-1». Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

До этого маршрут обслуживали три единицы транспорта, что оказалось крайне мало.

- 4 мая министерством транспорта Ростовской области по итогам обращения перевозчика выдана дополнительная маршрутная карта на автобус средней вместимости, - следует из информации, опубликованной на сайте правительства донского края.

И сегодня, в субботу, дополнительный автобус вышел на линию.

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