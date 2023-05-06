Общественный транспорт изменит работу во время матча ФК «Ростов» – ФК «Факел»

Автобусы в Ростове изменят схему движения из-за футбольного матча Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове 6 мая, в субботу, пройдет футбольный матч. На стадионе встретятся ФК «Ростов» - ФК «Факел» (г. Воронеж). Начало игры — в семь часов вечера.

Для удобства болельщиков 17:30 до 21:30 организуют дополнительный график на маршруте № 39. Автобусы будут ездить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

- В непосредственной близости от места проведения матча находится остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена», через который проходят автобусные маршруты № 8, 49, 65а, - напомнили в департаменте транспорта.

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