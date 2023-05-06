Военная полиция ЮВО в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы

Военная полиция патрулирует улицы во время майских праздников. Фото: пресс-служба ЮВО

В Ростове предпримут повышенные меры безопасности во время майских праздников. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, личный состав подразделения военной полиции ЮВО перевели на усиленный режим службы.

- Для оперативного выполнения задач по поддержанию правопорядка на территории военных городков и ряде общественных объектов в круглосуточном режиме дежурят патрули военной полиции ЮВО, - следует из официального сообщения.

В штабе округа также напомнили, что на вооружении подразделений состоят спецмашины, также личный состав обеспечен современной экипировкой «Колпак» и «Черепаха».

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