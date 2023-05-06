Ростовчане рассказали, кого из актеров кино хотели бы видеть своими начальниками

В опросе приняли участие экономически активные ростовчане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики провели опрос и выяснили у жителей донской столицы, какие киногерои наиболее привлекательны в качестве начальника. Глеб Жеглов и Макс Отто фон Штирлиц стали самыми желанными руководителями. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

Некоторые ростовчане отдали свои голоса за Тони Старка из «Железного человека» и Доктора Хауса из одноименного сериала. Чуть меньше голосов набрала Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов из «Ментовских войн».

Также в ответах горожан фигурировали Джек Воробей («Пираты Карибского моря»), Джеймс Бонд (различные серии «Бондианы»), Миранда Пристли («Дьявол носит "Прада"»), Андрей Евгеньевич Быков («Интерны»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит») и даже Терминатор.

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