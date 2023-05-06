Пожилому тигру из ростовского зоопарка сделали педикюр

Тигр отлично перенес процедуру. Фото: пресс-служба зоопарка

В ростовском зоопарке тигру по кличке Артем целая бригада ветеринаров сделала педикюр. А еще специалисты провели профилактический забор крови у питомца.

- Артем – пожилое животное, ему 17 лет. В силу возраста у него появились проблемы со стачиванием когтей, которые могли травмировать подушечки лап и причинять ему боль, - рассказали в пресс-служба зоопарка.

Специалисты опасались последствий наркоза и долго не решались на манипуляцию, но в итоге опасность травмирования пожилого животного превысила риск последствий от наркоза.

- Тигр перенес процедуру хорошо! Теперь после обрезки ногтей он будет спокойно гулять по вольеру, - сказали зоологи.

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