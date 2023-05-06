В Ростове появился Музей военно-исторической миниатюры при поддержке единороссов

Музей военной миниатюры открыли в Ростове. Фото: соцсети Павла Кузьмина

В Ростове-на-Дону на базе Центра детского технического творчества 6 мая открылся Музей военной миниатюры. Его экспозиции охватывают много исторических событий: от Ледового побоища до специальной военной операции. Такой музей – третий в России и первый на Дону.

Содействие в появлении такого музея оказали депутат Ростовской-на-Дону городской Думы от «Единой России» Павел Кузьмин и Кировское отделение партии.

- Символично, что он появился в канун Дня Победы. Мы создавали его в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Буду благодарен всем, кто включится в эту работу, и будет помогать развитию этого музея, - отметил городской депутат, который также является кандидатом предварительного голосования.

На макетном поле музея собраны образы многих исторических личностей, а в жанровых сценках отображены наиболее значимые сражения, в их числе, на территории России и Ростовской области. Дополняются композиции изображением поездов, самолётов, автомобилей, выверены пейзажи и ландшафты исторических мест.

Экспозиции охватывают много исторических событий. Фото: соцсети Павла Кузьмина

Работы выполнены воспитанниками ЦДТТ под руководством художника Сергея Деркача.

По его словам, первыми экспонатами музея были герои Великой Отечественной войны, отличившиеся в боях на донской земле, а сегодня в коллекции уже более трех тысяч миниатюрных солдат, военной техники и других деталей. При этом экспозиции пополняются.

- Все делается своими руками, преимущественно из дерева. Музей последовательно показывает историю нашей Родины, нашего края, мира в целом. Это и краеведческая миссия, и воспитательная: дети, которые у нас занимаются моделированием, погружаются в материал, изучаются историю, вплоть до конкретных событий, эпизодов, - пояснил он.

Как уточнили создатели музея, посещение доступно всем желающим.

Добавим, накануне Дня Победы «Единая Россия» также поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны по всей Ростовской области. А тема защиты исторической памяти входит в число приоритетных на предварительном голосовании, через которое «Единая Россия» вместе с избирателями определит своих кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области. Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая, информация есть на pg.er.ru.