У филармонии в Ростове пройдет акция в честь Дня Победы

На мероприятие приглашают всех желающих. Фото: сайт правительства Ростовской области
9 мая в донской столице около государственной филармонией состоится акция #Победа_однанавсех. Артисты постараются передать всем посетителям творческих площадок радостное настроение и дух безграничного счастья весны 45-го года.
- В акции примут участие четыре филармонических коллектива: ансамбль песни и танца «Легенда», ансамбль русских народных инструментов «Донцы», отдел музыкально-литературных программ творческого объединения «Классик-концерт», ансамбль песни и пляски «Казачий круг», - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Также здесь можно будет посмотреть на танцующие пары, одетые в костюмы того времени
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