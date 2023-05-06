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НовостиОбщество6 мая 2023 16:15

У филармонии в Ростове пройдет акция в честь Дня Победы

Рассказываем подробно о мероприятии
Анна ШИЛЯЕВА
На мероприятие приглашают всех желающих. Фото: сайт правительства Ростовской области

На мероприятие приглашают всех желающих. Фото: сайт правительства Ростовской области

9 мая в донской столице около государственной филармонией состоится акция #Победа_однанавсех. Артисты постараются передать всем посетителям творческих площадок радостное настроение и дух безграничного счастья весны 45-го года.

- В акции примут участие четыре филармонических коллектива: ансамбль песни и танца «Легенда», ансамбль русских народных инструментов «Донцы», отдел музыкально-литературных программ творческого объединения «Классик-концерт», ансамбль песни и пляски «Казачий круг», - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Также здесь можно будет посмотреть на танцующие пары, одетые в костюмы того времени

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