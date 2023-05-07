Василий Уткин порассуждал о победе «Факела» над «Ростовом»

Ростовчане продолжают оставаться на второй строчке турнирной таблицы. Фото: пресс-служба ФК Ростов».

Спортивный комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале порассуждал о победе борющегося за выживание «Факела» над футбольным клубом «Ростов».

— По итогам матча «Ростов — Факел» у меня практически одна мысль. Вот кому рассказать, что команда, борющаяся за выживание, выиграла два матча на выезде. И между этими матчами сменила главного тренера. И все равно выиграла. И все равно сменила. Мне кажется, это как, если бы парень неделю назад родил одного ребенка, развелся с матерью, женился на другой и через неделю с ней снова родил. Ловкий парень, че! Поздравляем, — отметил Уткин.

В субботу, 6 мая, на домашнем стадионе ФК «Ростов» неожиданно уступил воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, который сейчас борется за продолжение выступления в премьер-лиге. На первых секундах второго тайма счет открыл Роман Акбашев. На 75-й минуте ворота ростовчан поразил Хызыр Аппаев.

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