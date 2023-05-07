Жителей Ростова напугали звуки хлопков

Возможную причину громких звуков сообщили горожане. Фото: Дмитрий Кутепов

В воскресенье, 7 мая, в Ростове некоторых жителей напугали громкие звуки хлопков. После этого они начали в соцсетях обсуждать их возможную причину. Видео, на котором слышны звуки, опубликовали в ВКонтакте в сообществе.

Два хлопка прозвучали с интервалом в 11 секунд. В комментариях у некоторых это вызвало испуг. При этом другие поделились возможной причиной их возникновения и призвали не паниковать:

— Вероятнее всего репетиция парада, там во время исполнения оркестром гимна выпускают холостые снаряды. Не паникуйте, — сообщил ростовчанин.

— Это сейчас репетиция на Б. Садовой была и проход военной техники. Рядом живем. Слышали. Успокойтесь, — отметила подписчица.

— Репетиция парада, 7 выстрелов холостыми было, — поделилась девушка.

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