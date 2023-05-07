В Ростове нашли застреленным экс-заместителя начальника ГСУ донской полиции

Что стало причиной гибели бывшего высокопоставленного полицейского, выясняет следственно-оперативная бригада. Фото: Дмитрий Кутепов

Бывший заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) ГУ МВД по Ростовской области был обнаружен мертвым в городе Ростове-на-Дону.

По информации, полученной 1rnd.ru от источника в одном из силовых ведомств Ростовской области, мужчина был застрелен. Рядом с телом нашли его именной пистолет Макарова.

По словам знакомых погибшего, в последнее время он работал в Росрезерве, но ушел на пенсию в связи с достижением 65-летнего возраста.

Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившейся трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области погиб выпавший из окна ребенок

В городе Волгодонске Ростовской области игры маленьких детей закончились трагедией — один из них выпал из окна и скончался (подробности)