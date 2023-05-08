92-летняя жительница Ростовской области погибла ночью при пожаре в частном доме

Частный дом выгорел в хуторе Большой Лог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 7 на 8 мая в Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 92-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, на вызов бригада пожарных приезжала в Аксайский район. Огонь полыхал в хуторе Большой Лог на улице Чернышевского.

- Информация поступила в 22:37. В 00:55 объявили полную ликвидацию на площади в 50 кв. метров. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1931 года рождения. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и обстоятельства гибели, - прокомментировали в МЧС.

Добавим, с огнем боролись 11 человек, было задействовано 3 единицы техники.

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