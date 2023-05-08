Массовые отключения электричества ожидаются в Ростове-на-Дону с 10 по 12 мая

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют с 10 по 12 мая 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

10 мая:

1-я Киргизкая, 31-61, 66-76, Ухтомский, 35-69, 74, 76 А, Уральский, 31-61, 36-66, Штахановского, 10, 12, 12/1, 12/2, Вятская, 35, 37 А, 37/4, 1-я Краснодарская, 90/5, 90/6, 90/1, 90/4, 90, 92, 94, 55-65, Прогрессивная, 16-18, Еременко, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85А;

11 мая:

Штахановского, 10, 12, 12/1, 12/2, Вятская, 35, 37 А, 37/4, 21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32, 15-41, Мясникова, 6-14, Еременко, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85 А, Творческая, 7;

12 мая:

Орбитальная, 13, 15, 23, 25, 27, Социалистическая, 85-97, Семашко, 23-27, 30-36, Серафимовича, 66-80, 77, Темерницкая, 50-54, 63-69, Московская, 55-57, Ереванская, 39, 37-я линия, 2, Шолохова, 123-161, Новомосковская, 1-17, 2-34, Полторацкого, 25-67, 10-56, Просвещения, 1-3, 2-20.

Добавим, с 6 по 9 мая технические работы с плановыми отключениями были отменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8 и 9 мая в Ростове-на-Дону ожидаются дожди с порывами ветра до 15-18 м/с

Жителям и гостям донской столицы следует быть осторожными в непогоду (подробности)