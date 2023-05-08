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НовостиОбщество8 мая 2023 10:27

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на «стрельбу» на улице Стабильной

Проделки хулиганов сейчас активно обсуждают интернет-пользователи
Ангелина СКИБА
Нарушителей ночью снял на камеру очевидец. Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

Нарушителей ночью снял на камеру очевидец. Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

Житель Ростова-на-Дону пожаловался на периодическую «стрельбу», которую устраивают хулиганы на улице Стабильной. Пост об этом опубликовали 8 мая в одном из городских пабликов VK.

- Компания собирается каждую ночь на детской площадке на улице Стабильной, 15/1. Стоит дикий ор. Они бьют бутылки, иногда стреляют, из чего только не понятно, возможно, травмат, - написал очевидец.

Ростовчанин добавил, что шумные гуляки недавно разбежались сразу же, как только увидели полицейские мигалки. Мужчина добавил, что теперь при любом намеке на дебош местные жители будут сразу же вызывать людей в форме.

В комментариях под постом интернет-пользователи поддержали настрой земляков. Некоторые отметили, что и в их районах бывают подобные ситуации.

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