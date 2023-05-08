Синоптики рассказали, когда в Ростове потеплеет после майского похолодания

Днем в пятницу ожидается +18 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Небольшое потепление в Ростовской области ожидается примерно с пятницы, 12 мая. Это видно по таблице температур на сайте Гидрометцентра.

Так, в среднем с 8 по 11 мая днем по региону прогнозируют от +10 до +15 градусов. По ночам на севере региона будет +4-5, на юге +6-8 градусов. Все это время должны идти кратковременные или умеренные осадки.

12 мая в большинстве районов Дона дожди прекратятся. Дневная температура воздуха в этот день повысится до +18, ночная составит +5-8 градусов.

После этого, в субботу и воскресенье, еще возможны небольшие осадки. При этом днем прогнозируют уже до +20 и 21 градуса, а ночью - до +8-11 градусов.

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