Глава СК проверит законность мусорного полигона вблизи парка «Малинки» в Ростовской области

Следователи представят доклад по итогам проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, вблизи парка «Малинки», из-за строительства мусорного полигона должны провести проверку. Соответствующее поручение озвучил глава Следкома России Александр Бастрыкин. Информацию об этом сегодня, 8 мая, опубликовали в группе VK информационного центра СК.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, - говорится в сообщении.

Добавим, инспекцию решили организовать после публикаций в СМИ и соцсетях. Люди пожаловались на возведение полигона, который «может оказать негативное воздействие и поставить под угрозу существование зоны отдыха, на территории которой обитают животные и птицы, занесенные в Красную книгу РФ».

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