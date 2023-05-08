В День Победы телебашню Ростова-на-Дону украсит праздничная иллюминация

Подсветку на телебашне включат вечером
Фото: Иван МАКЕЕВ
В День Победы главную телебашню региона в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией, сообщают донские власти.
Подсветка будет радовать взор ростовчан и гостей города с 20 до 23 часов. 195-метровую телебашню украсят символы праздника: Георгиевская лента, салют и надпись «С Днем Победы».
Включит освещение филиал Российской телерадиовещательной сети «Ростовский ОРТПЦ». Добавим, 9 мая подобным образом по всей стране засияют 19 телебашен. На Останкинской - с 20 часов до 23:59 устроят световое шоу с зенитными прожекторами.
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