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НовостиОбщество8 мая 2023 14:30

В День Победы телебашню Ростова-на-Дону украсит праздничная иллюминация

Жители и гости города увидят Георгиевскую ленту, салют и надпись «С Днем Победы»
Ангелина СКИБА
Подсветку на телебашне включат вечером

Подсветку на телебашне включат вечером

Фото: Иван МАКЕЕВ

В День Победы главную телебашню региона в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией, сообщают донские власти.

Подсветка будет радовать взор ростовчан и гостей города с 20 до 23 часов. 195-метровую телебашню украсят символы праздника: Георгиевская лента, салют и надпись «С Днем Победы».

Включит освещение филиал Российской телерадиовещательной сети «Ростовский ОРТПЦ». Добавим, 9 мая подобным образом по всей стране засияют 19 телебашен. На Останкинской - с 20 часов до 23:59 устроят световое шоу с зенитными прожекторами.

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