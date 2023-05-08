В МЧС Ростовской области опровергли информацию об угрозе беспилотников

Ситуацию прокомментировали после фейковой рассылки в мессенджерах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Информацию об «угрозе удара беспилотником» опровергли в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. Комментарий поступил от экстренного ведомства 8 мая, после распространения в мессенджерах фейкового сообщения.

Ранее стало известно, что некое «Министерство чрезвычайных ситуаций» опубликовало предупреждение об опасности и просит людей укрыться в подвалах. Оповещение явно составляли хулиганы, потому что в тексте имелись пунктуационные ошибки.

Спасатели просят жителей Дона не доверять непроверенным источникам. Всю актуальную и достоверную информацию можно получить только на сайтах и страницах официальных учреждений.

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