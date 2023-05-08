9 мая в Ростове участников акции «Бессмертный полк» приглашают в сквер имени Фрунзе

Возложить цветы можно и в других памятных местах Ростова-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 мая в Ростове-на-Дону акцию «Бессмертный полк» проведут около Вечного огня в сквере имени Фрунзе. Информацию об этом опубликовали в группе VK поискового отряда «Миус-Фронт».

- Дорогие наши поисковики, представители военно-исторических клубов, ветеранских, казачьих, патриотических организаций! В День Победы участники акции «Бессмертный полк» с 9 часов и в течении всего праздничного дня будут приходить к Вечному огню в парке им Фрунзе с портретами своих героев, чтобы возложить цветы к мемориалу, - говорится в сообщении.

Активисты встретят всех и вручат детям значки участника «Бессмертного полка», а также Георгиевские ленты.

- Там же всех ждет душевное общение с однополчанами, знакомства с единомышленниками и праздничная атмосфера. Возложить цветы можно и в других памятных местах Ростова, - отметили поисковики.

Добавим, такие же возложения и встречи однополчан «Бессмертного полка» Ростовской области планируют провести во всех городах и районах региона.

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