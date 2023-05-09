Сотни домов останутся без света после майских праздников в Ростове-на-Дону

Отключения света пройдут в нескольких районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону с 10 по 12 мая сотни домов останутся без света. График опубликовала компания «Донэнерго». Рассказываем, где и когда отключат электричество в донской столице.

10 МАЯ

9.00 — 15.00

Ул. Пушкинская 199, 200-210; пер. Крепостной 104; пер. Нахичеванский 37.

9.00 — 18.00

Улица 1-я Киргизcкая 31-61, 66-76; переулок Ухтомский 35-69, 74, 76А; переулок Уральский 31-61, 36-66.

9.00 — 17.00

Ул. Штахановского 10, 12, 12/1, 12/2; ул. Вятская 35, 37А, 37/4; ул. Солидарности 1-129, 2-114; пер. Норильский 14-28; ул. А. Блока 27-39, 28-36; пер. Рационализаторский 49; ул. Ерёменко 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85А.

9.00 — 16.00

Ул. 1-я Краснодарская 90/5, 90/6, 90/1, 90/4, 90, 92, 94, 55-65; ул. Прогрессивная 16-18; просп. Коммунистический 1/26, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/4; ул. 1-я Краснодарская 82-86, 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86А; пл. Тружеников 28-34, 32А, 32Б, 34Б, 36А; ул. Мечникова 75/Б; ул. Юфимцева 12; просп. Буденновский 3/3.

11 МАЯ

9.00 — 17.00

Ул. Штахановского 10, 12, 12/1, 12/2; ул. Вятская 35, 37А, 37/4; ул. 21-я линия 15; ул. 23-я линия 12-32, 15-41; ул. Мясникова 6-14; ул. Ерёменко 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85А; ул. Киргизская 38 А, Б, В; ул. Кременчугская 1.

9.00 — 16.00

Ул. Пацаева 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б; ул. Творческая 7; просп. Буденновский 1 Г; ул. Тургеневская 18; ул. Добровольского 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6а; ул. Волкова 3/1, 3/2.

10.00 — 16.00

Ул. Добровольского 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 16; ул. Комарова 7, 7/1, 7/2.

9.00 — 15.00

Ул. Пушкинская 199, 200-210; пер. Крепостной 104; пер. Нахичеванский 37; ул. Шаумяна 49-69, 76-98; пер. Семашко 31-37; ул. Б. Садовая 64, 66/37, 78; ул. Социалистическая 83, 95-99; пер. Газетный 39-41.

12 МАЯ

9.00 — 13.00

Ул. Ереванская 39; ул. 37-я линия 2.

9.00 — 15.00

Ул. Орбитальная 13, 15; ул. Социалистическая 85-97; пер. Семашко 23-27, 30-36; ул. Серафимовича 66-80, 77; ул. Темерницкая 50-54, 63-69; ул. Московская 55-57.

9.00 — 16.00

Ул. Венеры 21, 23; просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

10.00 — 15.00

Пер. Булавина 15-33, 2-12; ул. Сызранская 3-19, 4-18; пер. Трудовой 3-5, 8-30.

10.00 — 16.00

Ул. Орбитальная 23, 25, 27.

9.00 — 17.00

Ул. Доватора 107-123; ул. Еременко 2-10; ул. Калининградская 4-12, 5-15; ул. Ленточная 76-106; ул. Предботаническая 47-93; ул. Сормовская 19-85, 18-92; ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14.