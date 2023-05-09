Губернатор поздравил жителей Ростовской области с Днем Победы

В Ростове-на-Дону пройдет Парад Победы. Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днем Победы. Обращение он опубликовал на официальной странице в соцсетях.

Глава региона отметил, что День Победы для каждого — память о родных, которые защитили нас и отстояли право на свободную жизнь.

— Мы всегда должны помнить наших Героев, передавая знание об их подвиге следующим поколениям. С Днём Великой Победы вас, уважаемые земляки! — написал Василий Голубев.

Напомним, 9 мая в Ростове пройдет Парад Победы. Шествие Бессмертного полка в этом году отменили.

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