В Ростове начался Парад на Театральной площади

На Театральной площади проходит шествие парадных расчетов. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону начался Парад на Театральной площади. Праздничное шествие проходит с 10 часов.

Участников Парада поздравил заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев. После этого началось шествие парадных расчетов. Ожидается проезд военной техники.

Напомним, в Ростове пройдут праздничные мероприятия в разных районах города. «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию с Парада Победы и народных гуляний на улицах города.

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