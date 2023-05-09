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НовостиОбщество9 мая 2023 7:42

В Ростове начался Парад на Театральной площади

Ростовчане увидят шествие парадных расчетов и военной техники
Михаил СТРИЖЕВ
На Театральной площади проходит шествие парадных расчетов.

На Театральной площади проходит шествие парадных расчетов.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону начался Парад на Театральной площади. Праздничное шествие проходит с 10 часов.

Участников Парада поздравил заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев. После этого началось шествие парадных расчетов. Ожидается проезд военной техники.

Напомним, в Ростове пройдут праздничные мероприятия в разных районах города. «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию с Парада Победы и народных гуляний на улицах города.

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