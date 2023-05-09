В Ростовской области грузовик съехал с дороги в лесопосадку, водитель скончался

Водитель скончался до приезда скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Ростовской области произошло ДТП с участие грузовика. Происшествие случилось на трассе Новочеркасск — Каменоломни 8 мая.

По предварительным данным донской Госавтоинспекции, водитель грузовика DAF с полуприцепом съехал с дороги. После этого грузовик наехал на молодую поросль деревьев.

— В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Напомним, 8 мая на трассе Белая Калитва — хутор Апанасовка автомобиль Hyundai Solaris врезался в Daewoo Matiz. В результате аварии три человека скончались, еще трое пострадали.

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