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НовостиПроисшествия9 мая 2023 10:59

Два бензовоза столкнулись на въезде в Ростов

По данным донской Госавтоинспекции, разлива топлива не произошло
Михаил СТРИЖЕВ
В результате ДТП никто не пострадал.

В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На западном въезде в Ростов-на-Дону столкнулись два бензовоза. Авария произошла вечером 8 мая.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по области, в результате происшествия никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения. Разлива топлива не произошло.

Напомним, 7 мая на трассе Белая Калитва — Апанасовка Hyundai Solaris врезался в Daewoo Matiz. По предварительным данным, водитель Hyundai выехала на встречную полосу. В результате ДТП трое погибли, еще трое получили травмы.

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