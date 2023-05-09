Два бензовоза столкнулись на въезде в Ростов

В результате ДТП никто не пострадал.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На западном въезде в Ростов-на-Дону столкнулись два бензовоза. Авария произошла вечером 8 мая.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по области, в результате происшествия никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения. Разлива топлива не произошло.
Напомним, 7 мая на трассе Белая Калитва — Апанасовка Hyundai Solaris врезался в Daewoo Matiz. По предварительным данным, водитель Hyundai выехала на встречную полосу. В результате ДТП трое погибли, еще трое получили травмы.
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