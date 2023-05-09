В Ростове в честь Дня Победы проехала «полуторка» с концертной программой

Легендарная "полуторка" сделала несколько остановок. Фото: Дмитрий Кутепов

В День Победы по Ростову проехала легендарная «полуторка» с концертной программой. Об этом сообщили в администрации города.

На импровизационной сцене выступили артисты казачьего коллектива «Ростов-Дон». Они исполнили известные песни военных лет. Транспорт ходил от Театральной площади до Ворошиловского проспекта.

В пути «полуторка» сделала несколько остановок. Прохожие могли остановиться и подольше послушать любимые композиции.

Ранее мы подробно писали, как прошел Парад Победы в Ростове-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Передаем кадры с Театральной площади и праздничных гуляний в Ростове-на-Дону. (Подробности)