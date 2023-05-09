В Ростове в честь Дня Победы проехала «полуторка» с концертной программой

Легендарная "полуторка" сделала несколько остановок.
Фото: Дмитрий Кутепов
В День Победы по Ростову проехала легендарная «полуторка» с концертной программой. Об этом сообщили в администрации города.
На импровизационной сцене выступили артисты казачьего коллектива «Ростов-Дон». Они исполнили известные песни военных лет. Транспорт ходил от Театральной площади до Ворошиловского проспекта.
В пути «полуторка» сделала несколько остановок. Прохожие могли остановиться и подольше послушать любимые композиции.
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