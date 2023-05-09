Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 12:14

В Ростове в честь Дня Победы проехала «полуторка» с концертной программой

Грузовик с артистами двигался от Театральной площади до Ворошиловского проспекта
Михаил СТРИЖЕВ
Легендарная "полуторка" сделала несколько остановок.

Легендарная "полуторка" сделала несколько остановок.

Фото: Дмитрий Кутепов

В День Победы по Ростову проехала легендарная «полуторка» с концертной программой. Об этом сообщили в администрации города.

На импровизационной сцене выступили артисты казачьего коллектива «Ростов-Дон». Они исполнили известные песни военных лет. Транспорт ходил от Театральной площади до Ворошиловского проспекта.

В пути «полуторка» сделала несколько остановок. Прохожие могли остановиться и подольше послушать любимые композиции.

Ранее мы подробно писали, как прошел Парад Победы в Ростове-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Передаем кадры с Театральной площади и праздничных гуляний в Ростове-на-Дону. (Подробности)