Салют начнется вечером. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В Ростове планируют провести салют в честь Дня Победы. Информацию об этом подтвердили в Южном военном округе.

Первые залпы можно будет услышать в 22.00. При этом в ЮВО уточнили, что из-за погодных условий салют могут отменить.

Напомним, 9 мая в Ростове прошел Парад Победы. В парадном строю прошли более 2,5 тысячи человек. По Театральной площади проехали более 50 единиц военной техники.

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