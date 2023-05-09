В параде в Ростове впервые приняли участие бронекамазы «Астейс-7020» и бронеавтомобили «ВПК-Урал»

Парад Победы прошел с 10 до 11 часов. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону 9 мая состоялся Парад Победы. В строю прошли 2,5 тысячи человек, в составе механизированной колонны проследовали около 50 единиц техники. Об этом сообщается на сайте Южного военного округа.

Колонну возглавили установки «Катюша», танк Т-34-85, грузовые автомобили ЗИЛ-157. Впервые в параде приняли участие модели двухосных бронекамазов «Астейс-7020» и бронеавтомобилей «ВПК-Урал».

Во главе пешего строя прошли барабанщики из Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр Ростовского гарнизона.

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