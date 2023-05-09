В СИЗО Ростова пытались пронести мобильный телефон в банке из-под консервов

Запрещенные предметы в передачах нашли в СИЗО Ростова и Новочеркасска. Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В СИЗО Ростова и Новочеркасска пытались пронести телефон и наркотики, спрятанные в продуктах. Об этом рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

5 мая в ростовском СИЗО-1 сотрудники досматривали передачу одному из заключенных. В банке из-под консервов они обнаружили мобильный телефон.

В тот же день в СИЗО-3 в Новочеркасске обнаружили в переданных шоколадных конфетах пять свертков. Предположительно, в них содержались наркотики.

— По данным фактам проводится проверка, материалы которой будут направлены в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

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