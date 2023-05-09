В Ростовской области в ДТП с Suzuki пострадали девушка-подросток и 27-летняя женщина

Авария произошла в городе Гуково. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В городе Гуково Ростовской области два человека пострадали в ДТП. Авария произошла на улице Бетонной около 17 часов 9 мая.

По предварительным данным, водитель Suzuki Grand Vitara не выбрал безопасную скорость движения до «ВАЗа». В результате иномарка врезалась в отечественную легковушку. Пострадали 16-летняя девушка и 27-летняя девушка.

— Им была оказана разовая медицинская помощь, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 8 мая на трассе Новочеркасск - Кменоломни водитель грузовика DAF съехал с дороги в лесополосу. После этого автомобиль наехал на молодую поросль деревьев. Мужчина, находившийся за рулем, скончался. Причина смерти пока не называется.

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