Власти объяснили, почему не горел Вечный огонь на Театральной площади

Вечный огонь потух из-за сильного ветра.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове 9 мая временно не горел Вечный огонь на Театральной площади. В правительстве области рассказали, что ситуация возникла из-за ветра.
Власти объяснили, что конструкция установки рассчитана на определенные ветровые нагрузки. Из-за сильных порывов ветра Вечный огонь потух.
— В настоящий момент на Театральной площади Вечный огонь горит. Его затухание вследствие неблагоприятных погодных условий было устранено в течение получаса, — прокомментировали в правительстве.
Напомним, 9 мая в Ростове отпраздновали День Победы. Ранее "КП-Ростов-на-Дону" рассказывала, как прошли парад и народные гуляния. В 22.00 планируется провести салют.
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