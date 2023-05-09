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НовостиОбщество9 мая 2023 17:38

Власти объяснили, почему не горел Вечный огонь на Театральной площади

В настоящее время его работа восстановлена
Михаил СТРИЖЕВ
Вечный огонь потух из-за сильного ветра.

Вечный огонь потух из-за сильного ветра.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове 9 мая временно не горел Вечный огонь на Театральной площади. В правительстве области рассказали, что ситуация возникла из-за ветра.

Власти объяснили, что конструкция установки рассчитана на определенные ветровые нагрузки. Из-за сильных порывов ветра Вечный огонь потух.

— В настоящий момент на Театральной площади Вечный огонь горит. Его затухание вследствие неблагоприятных погодных условий было устранено в течение получаса, — прокомментировали в правительстве.

Напомним, 9 мая в Ростове отпраздновали День Победы. Ранее "КП-Ростов-на-Дону" рассказывала, как прошли парад и народные гуляния. В 22.00 планируется провести салют.

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