В Ростовской области до конца 2024 года заменят старые лифты

В донском регионе более 800 таких лифтов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области до конца 2024 года заменят лифты, которые отработали нормативный срок — 25 лет. Об этом в интервью Donnews сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
По словам министра, в области 850 подъемников с таким сроком эксплуатации. Федеральное правительство поставило задачу отремонтировать лифты не позднее 15 февраля. Ростовская область установила другой срок — до конца 2024 года.
Ранее в министерстве ЖКХ рассказали, что повышения взноса за капремонт пока не планируется. Поправки были внесены в областной закон, однако позже законопроект был отклонен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области на время отказались от повышения взносов за капремонт
Повысить плату планировалось до 14,14 рублей за квадратный метр. (Подробности)