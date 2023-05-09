В Ростовской области до конца 2024 года заменят старые лифты

В донском регионе более 800 таких лифтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области до конца 2024 года заменят лифты, которые отработали нормативный срок — 25 лет. Об этом в интервью Donnews сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

По словам министра, в области 850 подъемников с таким сроком эксплуатации. Федеральное правительство поставило задачу отремонтировать лифты не позднее 15 февраля. Ростовская область установила другой срок — до конца 2024 года.

Ранее в министерстве ЖКХ рассказали, что повышения взноса за капремонт пока не планируется. Поправки были внесены в областной закон, однако позже законопроект был отклонен.

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