В Ростове-на-Дону 10 мая будет пасмурная погода и небольшой дождь

Скорость ветра в этот день составит 6-7 метров в секунду. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В среду, 10 мая, в донской столице утром пройдет небольшой дождь. Весь день в городе будет пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +10 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +8 градусов. Скорость ветра в этот день составит 6-7 метров в секунду.

Отметим, что потепление ждет ростовчан уже с 12 мая. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов. В городе будет солнечная погода.

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(Подробности)