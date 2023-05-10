В Ростове гражданских мужа и жену подозревают в сбыте наркотиков

Злоумышленников задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону пара подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при досмотре 37-летнего мужчины и 30-летней женщины правоохранители нашли 46 свертков с наркотиками. Правоохранители выяснили, что пара купила вещества в Интернете для дальнейшего сбыта. Однако, довести дело до конца им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками полиции.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств."

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