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НовостиОбщество10 мая 2023 8:11

В центре Ростова против движения бросили разбитый автомобиль

На нем повреждено крыло и спущено колесо
Дмитрий Кутепов
Машина мешает проезду транспорта.

Машина мешает проезду транспорта.

Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, 10 мая, в центре Ростова в районе здания по улице Варфоломеева, 259, где располагается редакция «КП — Ростов-на-Дону», посередине проезжей части бросили автомобиль «Toyota FunCargo».

По словам вахтера рядом находящегося здания, машину оказалась оставлена в 7 утра. Она двигалась против движения транспорта. По состоянии на 10.30 она продолжает находиться на дороге и мешать проезду транспорта.

«Toyota» находится посреди проезжей части.

«Toyota» находится посреди проезжей части.

Фото: Дмитрий Кутепов

У автомобиля спущено правое переднее колесо, а также повреждено левое крыло.

Сотрудники редакции уже сообщили об этом автомобиле в Госавтоинспекцию.

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