В центре Ростова против движения бросили разбитый автомобиль

Машина мешает проезду транспорта. Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, 10 мая, в центре Ростова в районе здания по улице Варфоломеева, 259, где располагается редакция «КП — Ростов-на-Дону», посередине проезжей части бросили автомобиль «Toyota FunCargo».

По словам вахтера рядом находящегося здания, машину оказалась оставлена в 7 утра. Она двигалась против движения транспорта. По состоянии на 10.30 она продолжает находиться на дороге и мешать проезду транспорта.

«Toyota» находится посреди проезжей части. Фото: Дмитрий Кутепов

У автомобиля спущено правое переднее колесо, а также повреждено левое крыло.

Сотрудники редакции уже сообщили об этом автомобиле в Госавтоинспекцию.

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По данным властей, оставлять машины теперь нельзя на отрезке от Ворошиловского до Буденновского с 20 часов до 8 часов утра. Для водителей установят дополнительные временные знаки (подробности)