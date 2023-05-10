В Ростовской области обнаружили незаконные свалки

Всего оказалось захламлено 240 кв метров территории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на территории Егорлыкского района сотрудники Россельхознадзора обнаружили незаконные свалки, расположенные на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На участках общей площадью 240 кв метров, принадлежащих администрации района, разбросан строительный и бытовой мусор.

— Земли не используется для сельскохозяйственного производства, — отметили в Россельхознадзоре.

Сотрудники надзорного ведомства уведомили местные власти, что мусор надо убрать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Цимлянском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали две свалки

На территории станицы Калининской находились две свалки. Однако, местная администрация не предпринимала никаких мер по ликвидированию свалок. Прокуратура направила в адрес главы администрации сельского поселения представление (подробности)