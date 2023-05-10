Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 8:13

В Ростовской области обнаружили незаконные свалки

Находятся они на землях, где должны заниматься сельским хозяйством
Дмитрий Кутепов
Всего оказалось захламлено 240 кв метров территории.

Всего оказалось захламлено 240 кв метров территории.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на территории Егорлыкского района сотрудники Россельхознадзора обнаружили незаконные свалки, расположенные на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На участках общей площадью 240 кв метров, принадлежащих администрации района, разбросан строительный и бытовой мусор.

— Земли не используется для сельскохозяйственного производства, — отметили в Россельхознадзоре.

Сотрудники надзорного ведомства уведомили местные власти, что мусор надо убрать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Цимлянском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали две свалки

На территории станицы Калининской находились две свалки. Однако, местная администрация не предпринимала никаких мер по ликвидированию свалок. Прокуратура направила в адрес главы администрации сельского поселения представление (подробности)