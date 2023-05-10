Короткая рабочая неделя в Ростове и Новочеркасске началась с похолодания и осадков

На следующей неделе снова возможны дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

Короткая рабочая неделя в Ростове-на-Дону и Новочеркасске началась с похолодания, в ближейшее время возможны дожди. Эту информацию указали на сайте Гисметео (Gismeteo).

Сегодня, 10 мая, прогнозируют осадки. Максимальная температура воздуха должна составит +10 градусов, минимальная - примерно +6.

В четверг, пятницу и на выходных обещают переменную облачность, преимущественно без осдков. Столбики термометров должны постепенно повышаться от +14 до +20-21 градуса. Минимальная температура может установиться в пределах +5-11.

На следующей неделе снова возможны кратковременные дожди, 18 мая ожидаются осадки с грозами.

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