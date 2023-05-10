В Ростове суд назначил экспертизу по строительству отеля Hyatt Regency

Взаимные финансовые претензии двух компаний рассматривают в Арбитражном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону по делу, связанному со строительством отеля Hyatt Regency, приостановили разбирательства и назначили экспертизу. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

- Установить срок проведения экспертизы до 1 декабря 2023 года. Исходя из предмета спора, в том числе, первоначального и встречного исков, с учетом мнения сторон, судом сформулированы вопросы, вносимые на экспертизу, - указано в документах.

Специалисты должны определить: «стоимость фактически качественно выполненных подрядчиком работ и материалов», «стоимость невозвращенных материальных ценностей», а также «стоимость невозвращенных и неиспользованных на объекте материалов».

Напомним, решение приняли в рамках исковых претензий двух компаний. Истцом выступает сербская компания «Энергопроект Високоградня А.О. Белград». Представители этой организации в январе 2023 года потребовали от ООО «МКЦ-Девелопмент» (входит в группу компаний «Агроком») 5,9 млн евро задолженности по договору генерального подряда.

После этого ответчик оформил встречные финансовые претензии в размере 6,9 млн евро. Известно, что фирма «МКЦ-Девелопмент» была заказчиком и застройщиком на объекте.

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