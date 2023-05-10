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НовостиОбщество10 мая 2023 11:34

Жителя Ростовской области, зарезавшего старшего брата, отправили под стражу

Во время нападения он был пьян
Дмитрий Кутепов
Несмотря на старания медиков, жизнь спасти пенсионеру не удалось.

Несмотря на старания медиков, жизнь спасти пенсионеру не удалось.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 64-летнего мужчину заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью старшему брату. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.

Трагедия произошла 5 мая в станице Кировской Кагальницкого района. По данным следствия, в одном из домов поссорились родные братья. 64-летний мужчина, находясь в пьяном виде, несколько раз ударил ножом 80-летнего брата в грудь и шею.

Пенсионера с травмами доставили больницу. Несмотря на старания медиков, жизнь спасти ему не удалось.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину полностью. Сейчас он находится под стражей.

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