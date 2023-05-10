Жителя Ростовской области, зарезавшего старшего брата, отправили под стражу

Несмотря на старания медиков, жизнь спасти пенсионеру не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 64-летнего мужчину заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью старшему брату. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.

Трагедия произошла 5 мая в станице Кировской Кагальницкого района. По данным следствия, в одном из домов поссорились родные братья. 64-летний мужчина, находясь в пьяном виде, несколько раз ударил ножом 80-летнего брата в грудь и шею.

Пенсионера с травмами доставили больницу. Несмотря на старания медиков, жизнь спасти ему не удалось.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину полностью. Сейчас он находится под стражей.

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