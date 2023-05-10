Туристы из Ростова провели майские праздники в Турции, Абхазии и Грузии

Фото: МегаФон

В прошедшие майские выходные большое количество российских туристов отправилось в зарубежные поездки. Таких поездок стало на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Особенно вырос турпоток в Азию. При этом в страны СНГ стали ездить меньше. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран также попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха. Популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. В прошлом году страны ближнего зарубежья приняли 71% российских путешественников, а в этом – только 56%.

Также постепенно снижается и турпоток в страны Европы. В этом году туда отправилось всего 7% туристов, что на 1% меньше прошлогоднего уровня.

Туристы из Ростова-на-Дону выбрали отдых в Турции (19,8% абонентов), Абхазии (18,7%), Грузии (15,2%) и Беларуси (7,1%). Те, кто не стал выезжать на праздники за границу, предпочли поехать в Краснодарский край. Таких путешественников оказалось 40,5%.