Жителей Северного микрорайона в Ростове оставят без воды 11 мая

Воду также не будут подавать в несколько садовых товариществ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 мая часть Северного микрорайона в Ростове-на-Дону временно оставят без воды. Ресурс не будут подавать в краны с 9 до 21 часа, напоминает компания «Ростовводоканал».

Водоснабжения не будет в границах:

Комарова - Волкова - Капустина - Бодрая - Евдокимова - Грибной - Тракторная - Пихтовый - Хвойная - Созидания - Пацаева.

Также отключение затронет котельную № 3, садовые товарищества Полиграфист, Ригель, Полиграфист-2, Рассвет, Весна, Северный. Как пояснили коммунальщики, причина ограничений - ремонт задвижки по улице Орбитальной.

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