Школу на 1340 мест в батайском Авиагородке достроят до конца года

В проекте предусмотрено благоустройство и озеленение, а также компенсационная посадка зеленых насаждений. Фото: правительство области.

В Авиагородке города Батайска в скором времени появится новая школа, которая будет вмещать 1340 учащихся. Об этом сообщили в правительстве области.

Строители активно работают над возведением кровельного перекрытия последнего, четвертого, этажа на первом блоке. Кроме того, уже закончена кирпичная кладка стен двух этажей. На трех других блоках возводятся плиты перекрытия 2-3 этажей и ведется кирпичная кладка стен 1-2 этажей.

На объекте уже проводится установка систем электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также внутреннего и наружного водопровода. Следующим этапом планируется устройство внутренних инженерных сетей. Все работы были запланированы с учетом того, что новая школа будет сдана до конца 2023 года.

По проекту, школа с вместимостью 1340 мест будет состоять из четырех зданий, соединенных переходами. Работы идут одновременно на всех четырех площадках, а общая площадь школы составит около 27 тысяч квадратных метров.

В проекте предусмотрено благоустройство и озеленение, а также компенсационная посадка зеленых насаждений. Планируется завершить строительство образовательного учреждения к концу 2023 года.

Важно обеспечить своевременный ввод школы в эксплуатацию, поскольку это существенно разгрузит уже действующие школы и жители Батайска с нетерпением ждут этого события, отметил Юрий Сильвестров, министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

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