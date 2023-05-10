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НовостиОбщество10 мая 2023 12:53

В Волгодонске мошенница похитила из магазина 18 аккумуляторных батарей

Теперь женщину подозревают по уголовной статье
Ангелина СКИБА
Подозреваемой оказалась ранее судимая жительница Ставропольского края

Подозреваемой оказалась ранее судимая жительница Ставропольского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске женщина с фальшивым документом об оплате обманула владельца магазина автозапчастей. Об этом рассказали в отделе по связям со СМИ местной полиции.

По данным МВД, мошенница обратилась к 39-летнему мужчине. Представилась сотрудницей финансовой компании и показала платежку с отметкой банка. Предприниматель поверил и отдал 18 аккумуляторных батарей, но через время понял, что оказался жертвой преступницы.

Позже правоохранители задержали подозреваемую - ранее судимую 54-летнюю жительницу Ставропольского края. Выяснилось, что ее уже ловили на похожих нарушениях в Волгодонске. Общая сумма ущерба составила 48,6 тысячи рублей.

Теперь женщине грозит новое уголовное наказание по статье «Мошенничество». Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.

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