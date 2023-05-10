В Волгодонске мошенница похитила из магазина 18 аккумуляторных батарей

Подозреваемой оказалась ранее судимая жительница Ставропольского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске женщина с фальшивым документом об оплате обманула владельца магазина автозапчастей. Об этом рассказали в отделе по связям со СМИ местной полиции.

По данным МВД, мошенница обратилась к 39-летнему мужчине. Представилась сотрудницей финансовой компании и показала платежку с отметкой банка. Предприниматель поверил и отдал 18 аккумуляторных батарей, но через время понял, что оказался жертвой преступницы.

Позже правоохранители задержали подозреваемую - ранее судимую 54-летнюю жительницу Ставропольского края. Выяснилось, что ее уже ловили на похожих нарушениях в Волгодонске. Общая сумма ущерба составила 48,6 тысячи рублей.

Теперь женщине грозит новое уголовное наказание по статье «Мошенничество». Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.

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