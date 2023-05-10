Еще 30 учителей в Ростовской области удостоили звания «Лучший работник образования»

30 специалистов стали «Лучшими работникам образования Дона» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области еще 30 учителям присвоили звание «Лучший работник образования Дона». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Звание учреждено для педагогов, которые ведут многолетнюю общественную деятельность и добились значимых результатов в своей профессии, - поясняют власти.

Известно, что отмечены были достижения специалистов из Ростова-на-Дону, Донецка, Таганрога, Новочеркасска, Мясниковского, Орловского районов и других территорий Ростовской области.

Звание «Лучший работник образования Дона» в 2023 году получили:

Вадим Борисенко, Людмила Бухалова, Наталья Волик, Лариса Генних, Наталья Глазкова, Валентина Гребенникова, Ольга Дейнекина, Людмила Ефимако, Наталья Живая, Елена Жихарцева, Людмила Захарченко, Владимир Качалин, Ирина Климюк, Татьяна Колесникова, Надежда Кравченко, Валентина Логвинова, Ирина Ломшакова, Татьяна Матюшова, Наталья Петросян, Светлана Пожидаева, Наталья Пушкарева, Людмила Резниченко, Ирина Рыбалкина, Ольга Степаненко, Оксана Тухикян, Ирина Усач, Валентина Цуркан, Вера Цыганкова, Анжелика Шарко и Галина Юшко.

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