В Ростове машина сбила подростка, выбежавшего из-за автобуса

Авария произошла на улице Каратаева.

В среду, 10 мая, в 12.30 в Ростове автомобиль сбил 11-летнего парня, который выбежал из-за автобуса. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, всё произошло на улице Каратаева. Автомобиль «Шевроле Круз» сбил парня, который выбежал из-за автобуса. По предварительным данным, у водителя была ограничена видимость из-за стоящего автобуса.

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

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