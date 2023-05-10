Ростовские студенты разработали 195 стратегий для трансформации российской экономики

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В апреле завершился прием стратегий на международный конкурс студенческих проектов «Экономика трансформаций» с призовым фондом 3 млн рублей. Участниками было подано 423 заявки из 95 вузов, а научным и финансовым партнером конкурса выступил банк «Центр-инвест».

Международный конкурс «Экономика трансформаций» проводится среди молодежи российских и зарубежных вузов по разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов. Заявки на участие подавали студенты, магистранты, аспиранты, исследователи и специалисты вузов.

Конкурс охватил 49 субъектов РФ, при этом заявки поступили из 53 городов России, а также из городов Казахстана, Беларуси и Китайской Народной Республики. 268 заявок пришло из Южного федерального округа, из них 195 — из Ростовской области и 45 — из Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Заявки на конкурс были представлены по 149 различным направлениям, ориентированным на трансформацию экономики.

За период время проведения конкурса в новостных каналах было размещено 333 публикации, а официальный сайт «Экономика трансформаций» посетили более 9000 человек.

- Мы на постоянной основе реализуем конкурсы для студентов и молодых исследователей. В этом году со стартом первого в России конкурса «Экономика трансформаций» география проектов увеличилась. Конкурс международного масштаба позволил молодежи России и стран СНГ предложить новые решения для внедрения в практику. Лучшие стратегии по трансформации экономики будут направлены в Правительство России для достижения общих стратегических целей, — прокомментировал Председатель оргкомитета конкурса, Председатель совета Директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессор Василий Высоков.

Награждение победителей состоится 26 мая 2023 года в День российского предпринимательства.