Несколько преподавателей из Таганрога получили звание «Лучший работник образования Дона»

Специалистов отметили за профессиональную и общественную деятельность Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ростовской области звание «Лучший работник образования Дона» привоили нескольким преподавателям из Таганрога. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили местные власти.

Лучшими работниками образования Дона стали:

- Наталья Глазкова - учитель физкультуры школы № 10;

- Ирина Рыбалкина - преподаватель филиала Донского строительного колледжа;

- Валентина Цуркан - преподаватель Таганрогского металлургического техникума;

- Анжелика Шарко - учитель специальной школы № 19.

Специалистов отметили за многолетнюю профессиональную и общественную деятельность, а также за высокие достижения. Всего в 2023 году в Ростовской области лучшими из лучших оказались 30 специалистов.

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