Несколько преподавателей из Таганрога получили звание «Лучший работник образования Дона»

Специалистов отметили за профессиональную и общественную деятельность
Фото: Ксения КОНЮХОВА
В Ростовской области звание «Лучший работник образования Дона» привоили нескольким преподавателям из Таганрога. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили местные власти.
Лучшими работниками образования Дона стали:
- Наталья Глазкова - учитель физкультуры школы № 10;
- Ирина Рыбалкина - преподаватель филиала Донского строительного колледжа;
- Валентина Цуркан - преподаватель Таганрогского металлургического техникума;
- Анжелика Шарко - учитель специальной школы № 19.
Специалистов отметили за многолетнюю профессиональную и общественную деятельность, а также за высокие достижения. Всего в 2023 году в Ростовской области лучшими из лучших оказались 30 специалистов.
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