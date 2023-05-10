Опрос показал, что ростовчане знают о своей будущей пенсии

Фото: freepik.com

Большая часть жителей Ростова надеются на выплаты от государства после выхода на пенсию, выяснили аналитики СберНПФ. В том, как формируется пенсия от государства, уверенно разобрались лишь восемь процентов опрошенных. При этом самостоятельно долгосрочные сбережения делает каждый четвертый.

Опрос показал, что после выхода на заслуженный отдых 72 процента жителей донской столицы собираются жить на государственную пенсию, 12 процентов рассчитывают на помощь детей и столько же собираются укрепить свое финансовое положение от сдачи недвижимости в аренду. 11 процентов планируют использовать свои пенсионные сбережения, а 5 процентов намерены получать доход со своего дела.

Из всех респондентов лишь восемь процентов ответили, что знают о том, как формируется пенсия от государства. 24 процента опрошенных «слышали/читали», но четкого понимания не сформировали и еще 32 процента пытались разобраться, но признались, что расчеты оказались слишком сложны.

Фото: freepik.com

Также во время опроса выяснилось, что 24 процента ростовчан делают долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию. При этом многие стараются повысить уровень финансовой грамотности: 56 процентов из них хотят так обезопасить накопления, 41,6 процента надеются не попасться на удочку мошенников, 16,3 процента планируют эффективно инвестировать пенсионные сбережения, а 14,6 процента — научиться грамотно использовать несколько видов накоплений.

- Жители Ростова серьезно относятся к своему финансовому благополучию после завершения карьеры. Уже сейчас те, кто делает накопления на эту цель, ежемесячно откладывают по 13,3 тысячи рублей - это на 4,6 тысячи больше, чем в среднем по России, - рассказал управляющий ростовским отделением «Сбербанка» Руслан Салимов. - Узнать размер своей будущей пенсии легко в сервисе «Пенсионная витрина» в нашем мобильном приложении. Здесь в несколько касаний можно начать откладывать деньги на пенсию, в том числе используя индивидуальный пенсионный план.